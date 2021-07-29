Никол Пашинян даже после поражения в 44-дневной войне продолжает шокировать своими заявлениями. Теперь он говорит, что на азербайджано-армянской границе могут быть расставлены наблюдательные пункты ОДКБ или же опорные пункты российских пограничников. При этом в Москве об этом ничего не знают, а вот Ереван уже решил.

О том, возможно ли развитие событий по такому сценарию, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Сегодня Никол Пашинян заявляет, что на границе Азербайджана и Армении могут быть размещены наблюдательные пункты ОДКБ. Насколько это реально при сложившихся обстоятельствах?

— Подобное пока маловероятно. Во-первых, мне неизвестно, чтобы Договором о Коллективной Безопасности было предусмотрено создание подобных пунктов. Например, даже в условиях давления НАТО на границы Республики Беларусь и давления вооруженных подразделений исламистского толка на границы Таджикистана создание на границах этих стран наблюдательных пунктов, о которых говорит Никол Пашинян, не стало темой обсуждения ОДКБ.

Во-вторых, присутствие каких-либо наблюдателей от третьей стороны возможно именно на границе между двумя южно-кавказскими государствами. Но пока что нет никакой армяно-азербайджанской границы, а есть только линия огня между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и Армении. В-третьих, появление российских военных на линии огня между азербайджанской и армянской армиями возможно только в рамках трехстороннего соглашения между официальными Москвой, Баку и Ереваном. То есть, должно быть согласовано между тремя столицами.

— Насколько серьезно могут отнестись к этому вопросу в Москве?

— В российских внешнеполитических кругах (в Администрации Президента, МИДе, в соответствующих Комитетах Совета Федерации и ГосДумы) прекрасно понимают, что любые действия официальной Москвы, не согласованные с официальным Баку, могут быть восприняты как враждебные, что будет означать прекращение политических процессов, которые определены трехсторонними соглашениями от ноября 2020 года и января 2021 года. На практике это будет означать снижение роли России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что приведет к значительному повышению степени его эскалации.

Кроме того, в заявлении Никола Пашиняна по поводу наблюдательных пунктов ОДКБ прослеживается хитрый план официального Еревана вовлечь в свой конфликт с официальным Баку Россию. Например, мы уже наблюдаем определенное недовольство в азербайджанском и армянском сообществах нахождением российских миротворцев на линии огня в Карабахе между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Но здесь миротворцы находятся именно в рамках трехстороннего соглашения.

Поэтому речь, на мой взгляд, может пока идти о создании трехсторонней российско-армяно-азербайджанской комиссии по демаркации линии границы между двумя южно-кавказскими республиками и подписании между официальными Баку и Ереваном Договора о Границе, который и приведет к уменьшению степени эскалации конфликта. Только после подписания данного Договора официальный Ереван может иметь право обращаться к России и ОДКБ по поводу помощи в защите границ Республики Армения.