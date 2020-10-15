Только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов -Президент

«Конечно, это – очень современное, продвинутое вооружение. Могу вам сказать, что только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов».

Как передает АПА, об этом 14 октября в интервью телеканалу «France 24» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что как известно, Азербайджан использует также дроны, полученные из других источников: «Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это – серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно».