На фоне последних громких событий в соседней стране у некоторых наблюдателей возникают вопросы относительно будущего азербайджано-грузинских отношений, а также положения азербайджанского коренного меньшинства Грузии.

Сейчас очевидно, что немалая часть грузинского общества весьма недовольна действиями правящей верхушки, настроения разных слоев народа в связи с законопроектом об «иноагентах» привели к консолидации протестных настроений. Кроме того, нельзя забывать о критическом положении здоровья лидера оппозиции, экс-президента Михеила Саакашвили, находящегося в заключении под судом. Если он, не дай Бог, расстанется с жизнью, это может привести к социальному взрыву и к смещению действующей власти. Впрочем, госпереворот может случиться и без столь трагического стимула, достаточно взглянуть на то, что протесты в Тбилиси продолжаются, несмотря на то, что правящая «Грузинская мечта» уже сделала первый шаг к отступлению, отозвав из парламента свой промосковский законопроект.

Если власть в Грузии сменится, скорее всего, у руля страны встанут прозападные силы. Интересно, как эта смена может сказаться на политических и экономических взаимоотношениях Грузии и Азербайджана, и как она отразится на местных азербайджанцах, компактно проживающих в губернии Квемо Картли? В лучшую или в худшую сторону, или всё останется как прежде?

На эти вопросы # ответили известные эксперты двух стран.

Самира Байрамова, общественный деятель, правозащитник (Грузия, Квемо Картли):

— Последние события показали, что воля народа всё еще способна многое менять в Грузии. Хочу отметить, что правящая партия никак не ожидала столь мощного и массового протестного ответа снизу на свою законодательную инициативу. Невзирая на насилие и аресты, люди выходили и выходят на акции несколько дней, и уже добились первых результатов.

Что касается отношений между Грузией и Азербайджаном, в целом, при любых сменах власти в Тбилиси, стороны всегда старались декларировать дружественный, братский характер связей двух государств. Однако понятно, что чем демократичнее будет становиться Грузия, тем больше выиграют от этого и нацменьшинства нашей страны. То есть, наши нужды и проблемы гораздо быстрее найдут свое решение при таких нормах. И поэтому я говорю, что только четко прозападное правительство может решить все насущные проблемы азербайджанской общины и других этнических меньшинств Грузии. Мы были свидетелями того, что наши вопросы стали решаться, когда у власти находилась партия, придерживавшаяся именно проевропейского пути движения страны. Благодаря этому сегодня азербайджанцы Грузии уже частью владеют государственным языком, защищают свои права, обращаются при необходимости в судебные инстанции. Но проблема уже в нынешней власти, при которой добиться справедливости через суды стало очень затруднительно, потому что несправедливость есть на государственном уровне. Часто судьи противозаконно отклоняют иски азербайджанцев. Да и вообще, очень много проблем у нас появилось уже в новое время.

И экс-президент Саакашвили действительно находится в критическом состоянии, и несмотря на призывы Европы освободить его, поскольку он преследуется как политзаключенный, эти требования остаются без ответа.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Отношения Грузии и Азербайджана при любой смене власти могут измениться лишь в положительную сторону. И не потому, что нынешние власти не понимают значения Азербайджана для Грузии, а потому что они плохо работают на страну, а хорошо работают исключительно на свою выгоду. Это раз.

Все процессы интеграции азербайджанцев в политическую жизнь Грузии начались при Саакашвили, сейчас они продолжаются, но темпы могли бы быть гораздо выше. Увы, это опять связано с чудовищной неэффективностью работы грузинских властей.

И последнее, если власти Грузии не допустят целую серию чудовищных ошибок, я не вижу перспективы скорой их смены.

Политический комментатор, юрист и общественный деятель Фуад Агаев:

— Даже если мы представим себе гипотетически, что власть в Грузии сменится, и к власти придут противники Иванишвили, очевидные последователи прозападного курса, надо всегда учитывать, что большая часть азербайджанского населения этой страны традиционно держится особняком, не влияет серьезным образом на политические процессы. Даже на выборах они свою позицию явным образом не выставляют. Поэтому я считаю, что даже смена власти особо на положение тамошних азербайджанцев не повлияет. Сейчас не 90-е годы, не наблюдаются такие личности, как некоторые члены команды президента Гамсахурдия, выступавшие с позиций дискриминации негрузинского населения. Таких лидеров во власти Грузии, полагаю, в ближайшее время не предвидится.

Что же касается ситуации в целом, как я уже сказал, политическая инициатива сейчас в руках прозападных партий, и если власть сменится (а я думаю, это произойдет демократическим путем), Россия получит минус в свою копилку, поскольку мне не кажется, что та же история с «иноагентами» была инициативой сугубо партии «Грузинская мечта» — скорее всего, тут не обошлось без северного соседа. Как водится в последнее время, Путин хочет как лучше, а получается как всегда. То есть, получается хуже. Он хотел, возможно, обострить ситуацию на Южном Кавказе, в Грузии, тем самым переместив некоторым образом центр внимания мировой общественности с Украины хотя бы отчасти, но у него это не совсем получилось. Напротив, получилось так, что теперь Россия может утратить остатки своих позиций в Грузии, причем в решающей степени.