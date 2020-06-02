Толкнувшего стоявшую на коленях женщину во время протеста полицейского уволили в США

В США сотрудник полиции в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида толкнул стоявшую на коленях во время акции протеста женщину. Об этом сообщает CBS Miami.

Видеозапись с моментом инцидента распространилась по сети, после чего страж порядка был отстранен от должности.

В США положение, когда человек стоит на одном или обоих коленях, означает, что он выражает мирный протест.

Мэр города Дин Транталис дал обещание провести тщательное расследование произошедшего инцидента.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.