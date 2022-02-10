Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным крайне положительно оценил взаимоотношения двух стран, сообщает ТАСС.

«Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами (ничего другого) быть не может», — заверил Токаев.

По его словам, в стратегическом взаимодействии страны смогут достичь желаемых результатов, поскольку на это есть политическая воля и соответствующий настрой.