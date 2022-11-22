Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил с 81,31%, итоговые результаты официально подтвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы состоялись в воскресенье, 20 ноября.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей», — пояснил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

По его словам, все эти результаты были представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент.

При этом явка составила 69,44%.

Срок полномочий избранного президента составит 7 лет.