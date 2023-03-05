«Снова в Баку. После встреч в Мюнхене с нетерпением жду субстантивных переговоров с руководством Азербайджана для развития мирного процесса».

Об этом говорится в публикации специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара в Twitter.

Он отметил в публикации, что произошедший сегодня (в Карабахе) инцидент со смертельным исходом подчеркивает важность прогресса в переговорах для достижения стабильности и справедливого мира.

Спецпредставитель ЕС по региону проведет завтра в Баку встречи в рамках регулярных консультаций на высшем уровне.