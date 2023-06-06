Вице-премьер Армении Мгер Григорян и спецпредставитель ЕС Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили восстановление железной дороги Араздейен- Джульфа- Мегри-Горадиз и организацию движения на этом участке.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба Кабмина Армении.