Вице-премьер Армении Мгер Григорян и спецпредставитель ЕС Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили восстановление железной дороги Араздейен- Джульфа- Мегри-Горадиз и организацию движения на этом участке.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба Кабмина Армении.
Напомним, 3 июня была проведена встреча с участием вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. В ходе встречи в конструктивной обстановке прошло очередное заседание трехсторонней Рабочей группы под сопредседательством вице-премьера всех трех стран. На заседании была достигнута общая договоренность о принятии конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз.