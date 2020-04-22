Тофик Зульфугаров: Зачем обсуждать коронавирус с врагом?

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола, организованного Фондом Горчакова, заявил, что сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Он еще раз напомнил, что есть Мадридские договоренности, есть документы, подготовленные российской стороной в 2010-11 годах — так называемые Казанские принципы, и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года, были распространены в Москве на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, проходившей с участием сопредседателей, и которые сейчас активно обсуждаются.

«Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов — это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ», — резюмировал российский министр.

Сразу же после этого выступления армянская общественность, журналисты, политологи выступили с обвинениями в адрес МИД Армении, заявив о том, что «это полный провал армянской внешней политики». В итоге Мнацаканяну в спешке пришлось делать резкие заявления в том плане, что мол «Лавров не прав».

«В заявлении моего российского коллеги Сергея Лаврова были ссылки на многочисленные документы. Речь шла также о документе, который обсуждается последние два года. Подобные подходы и предложения были в 2014 и 2016 годах, и они были неприемлемы для армянской стороны», — сказал Мнацаканян.

Комментируя # своеобразную словесную дуэль между Лавровым и Мнацаканяном, экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что, по сути, в заявлении главы МИД РФ и в целом в данной ситуации нет ничего нового.

«Параметры переговорного процесса уже как лет 25 не меняются. Что заставило Лаврова вновь поднять этот вопрос? В результате всемирной пандемии наступил экономический кризис, который сильно бьет по России, мы видим также и кризис в международных отношениях. Таким образом, внимание супердержав к региональным вопросам значительно ослабло. Сложившаяся ситуация сильно обеспокоила и армян, и проармянские круги в России, и поэтому они должны были сымитировать некую деятельность. Выступление-имитация по идее должно было показать, что МИД России якобы держит ситуацию под контролем и Москва остается активным игроком на международной арене», — отметил эксперт.

По словам экс-министра, армяно-азербайджанский конфликт – это возможно та единственная тема, где позиции Запада и России во многом совпадают. Текущее положение дел в мире и реакция на него разных кругов говорит о том, что Армения и Азербайджан остаются наедине со своим потенциалом и позициями по урегулированию конфликта.

«Армянская позиция входит в серьезное противоречие между тем, что она хочет получить и тем, что она имеет в военном, экономическом и демографическом плане. Раньше все это компенсировалось Россией, а сегодня эта поддержка под большим вопросом. В ответ на эту ситуацию звучат абсурдные заявления, которые доказывают, насколько армянская и российская позиции по урегулированию конфликта не адекватны», — считает он.

Зульфугаров также добавил, что если глава МИД России повторяет озвученные 25 лет назад заявления, которые не принимаются армянской стороной, то по логике, в таких условиях Россия должна отказать Армении в предоставлении кредита для закупки вооружения.

«Но новая ситуация в мире нам подсказывает, что после этого Россия просто давать эти кредиты Армении и, вообще, заниматься армяно-азербайджанским конфликтом, не будет. Только вот министр Лавров, этнический армянин, может имитировать какую-то активность в этом направлении», — добавил он.

На вопрос, почему Азербайджан сейчас не пользуется сложившейся ситуацией и не проводит более агрессивную внешнюю политику в карабахском вопросе, Зульфугаров ответил:

«Этот вопрос нужно адресовать Мамедъярову. Как стало известно после встречи Мамедъярова и Мнацаканяна, стороны сегодня обсуждают только коронавирус.

Как вообще следует понимать обсуждение темы коронавируса между главами МИД враждующих стран? Они что — врачи или вирусологи? Этот действующий долгие годы театр абсурда вчера достиг своего пика. С другой стороны, имевшая место встреча доказывает, что проводимая на протяжении длительного времени тактика уже не работает.

Мамедъярову стоило бы в этих условиях заняться вопросом возвращения азербайджанцев из зарубежных стран. Это было бы более правильно, чем обсуждать с врагом коронавирус. Даже народ никак не хочет реагировать на это. Это просто нонсенс», — резюмировал он.