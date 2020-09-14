Типичный французский стиль – много шума из ничего

Отношения Франции и Турции последних месяцев сложно назвать «нормальными». Правда, нельзя их считать совсем критическими, когда уже пройдена точка невозврата, однако, проблематика в отношениях заметно растет.

На днях президент Франции Эммануил Макрон призвал ЕС быть более жестким по отношению к Турции, а точнее, если говорить словами самого Макрона, конкретно по отношению к президенту Турции Раджепу Тайибу Эрдогану. «Наша проблема не в турецкой нации, а в Эрдогане», заявил он.

Ответ Эрдогана не заставил себя долго ждать: «Эй, Макрон, ты что делаешь? У тебя будет еще много проблем, связанных со мной. Лучше не связывайся с турецким народом и Турцией. Вы не знаете историю даже самой Франции. Это вы убили миллион человек в Алжире и 800 тысяч в Руанде. Сначала выучите эти уроки, прежде чем преподавать нам уроки человечности», — сказал президент Турции.

Франция напрямую поддерживает Грецию и ее позицию в конфликте с Турцией, в Восточном Средиземноморье. Для этого француцы даже отправили туда свои военные суда и проводят совместные с Грецией и Кипром военные учения. Таким образом они пытаются «насолить» Анкаре. Однако и Турция не молчит.

Так, в эти дни глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу совершил ряд визитов в африканские страны — Сенегал, Мали, Гвинею-Бисау, все они являются бывшими французскими колониями и по сей день там сильно французское влияние.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп считает, что нападки Франции на Турцию связаны как раз именно с усилением влияния Турции в мире, особенно в Африке — в бывших французских колониях.

В комментарии для # турецкий эксперт Энгин Озер отметил, что за последние пять лет Турция заметно усилила свои позиции среди африканских стран, причем не только за счет своей армии и силы, но и благодаря использованию мягкой силы — гуманитарной помощи и исламскому фактору в целом. «Анкара укрепляет свои позиции в общей сложности в 14 странах — бывших французских колониях, начиная от Мали и заканчивая уже Камеруном», — сказал эксперт.

При этом аналитик считает, что несмотря на текущее положение дел между Парижем и Анкарой, ожидать прямых столкновений между странами не приходится.

«Тут речь не о войне. Ситуация не настолько критична, скорее всего, скоро страны сядут за стол переговоров. Это типичный французский стиль — создавать шум, поднимать ставки, а потом уже договариваться за столом переговоров. Если вы заметили, уже сейчас из Парижа и Афин идут месседжи о том, что они готовы к переговорам. Поэтому я считаю, что ситуация в Восточном Средиземноморье близка к развязке», — добавил аналитик.

Отвечая на вопрос об отношениях Турции и Британии, а также о том, что ряд экспертов считают эти страны сейчас союзниками против ЕС, Озер сказал, что Турция на сегодня является главным партнером Британии в регионе Ближнего Востока и, в целом, Восточного Средиземноморья.

«Нужно отметить две даты, которые стали поворотными в отношениях Турции и Англии. Это Brexit и попытка госпереворота в Турции. Заметим, что оба этих события произошли в 2016 году, причем с разницей в месяц. Удивительно, но именно после этих событий отношения двух стран стали стремительно углубляться. Выход Британии из ЕС и ее новая независимая внешнеполитическая концепция привели к сближению с Анкарой. Я бы даже назвал это сотрудничество в какой-то степени направленным против ЕС. Турция сейчас является главным партнером Англии в данном регионе», — отмечает эксперт.

По словам Озера, Франция и Германия являются лидерами Европы по финансовым и политическим вопросам.

«Если Франция и ее лидер отвечают за политическую часть, то Германия – это главный финансист всей остальной Европы. Именно поэтому сейчас Франция пытается вести более развернутую, где-то агрессивную внешнюю политику. Однако Британия, которая осталась за пределами ЕС и находится на стадии формирования своей внешнеполитической повестки, сейчас пытается выстроить свою политику в Африке, на Ближнем Востоке, а также и с Россией. То есть, мы входим в классическую ситуацию противоборства исторических европейских геополитических центров», — добавил эксперт.

Аналитик также отметил, что перед Парижем и Берлином сейчас стоит архиважная задача: создание собственной армии.

«ЕС намерен стать независимым геополитическим центром, а для этого ему нужна армия. В такой ситуации Турция становится естественным союзником Англии в данном регионе. Борьба Франции против Турции и ее намерения ослабить ее позиции на Ближнем Востоке, Африке и в других регионах – это часть игры против британцев. Кстати, стоит заметить, что Британия, также как и США, против создания европейской армии, так как она понимает, что это угроза и для нее», — резюмировал он.