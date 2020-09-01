TikTok может быть продан уже 1 сентября

Компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, определилась с покупателем бизнеса в США, Новой Зеландии и Австралии. Об этом сообщает CNBC.

По данным источников издания, информация о продаже TikTok может появиться уже 1 сентября.

Однако, сделка может быть сорвана новым законом КНР об экспорте технологий, который был обновлен 28 августа, так как TikTok использует технологию искусственного интеллекта для подбора контента для пользователей.

Теперь ByteDance будет обязана обратиться за лицензией на продажу в китайское правительство.