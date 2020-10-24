Тихановская ушла на карантин в Литве

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ушла на карантин и будет соблюдать режим самоизоляции после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус, сообщает ТАСС.

В настоящее время Тихановская находится в Литве. По действующим в стране правилам, лица, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом, должны пройти карантин продолжительностью 14 дней. Министр иностранных дел Словении Логар посетил с рабочим визитом страны Балтии, встречался также с Тихановской.

Между тем Беларусь объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

Экс-кандидата в президенты включила также в базу разыскиваемых лиц российского МВД. Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском, пояснили РИА Новости в ведомстве (rg.ru).