Тихановская поставила ультиматум правительству Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила ультиматум правительству республики, заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий в стране, если требования оппозиции не будут выполнены. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Оппозиция требует отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, прекращения насилия на улицах страны, освобождения всех политических заключенных.

По ее словам, если данные требования не будут выполнены до 25 октября, то «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом». А 26 октября, как заявляет Тихановская, начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

«У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — подчеркнула политик. (gazeta.ru)