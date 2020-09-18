Тихановская назвала Лукашенко оторвавшимся от реальности

Светлана Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ. «Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины, — цитирует ее слова Telegram-канал «Пул первой». — Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ».

Напомним, что вчера выступая на женском форуме «За Беларусь» Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также усилении ее с Украиной.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал это заявление Лукашенко неадекватной реакцией.