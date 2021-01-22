Тихановская анонсировала новую волну протестов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время своего визита в Таллин заявила, что новая волна протестного движения в Белоруссии наступит этой весной.

Она рассказала, что протесты против итогов выборов президента Белоруссии и действий силовиков стали более локальны и малочисленны, но они не прекращаются. Политик назвала закономерным то, что массовые демонстрации в республике в последнее время не проводились. Так происходит, поскольку люди устали, а в настоящее время на улице холодно, объяснила Тихановская.

«Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам», — сказала Тихановская в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR, передает Газета.Ру.

Она подчеркнула, что все зависит от белорусов.