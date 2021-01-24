Тесты выявили еще 287 больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 287 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 568 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

10 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 228 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 220 292 человека вылечились, 3 082 скончались, число активных больных – 5 601.

В стране за последние сутки проведено 7 079, за прошедшее время – 2 361 552 теста на коронавирус.