Тесты выявили еще 287 больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 287 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 568 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

10 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 228 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 220 292 человека вылечились, 3 082 скончались, число активных больных – 5 601.

В стране за последние сутки проведено 7 079, за прошедшее время – 2 361 552 теста на коронавирус.

| 2021-01-24T15:15:15+04:00 24 января 2021, 15:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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