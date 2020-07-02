Тест на коронавирус: проходить или нет?

С распространением на территории Азербайджана пандемии коронавируса руководство Министерства здравоохранения и TƏBİB (Объединение управления территориальных медицинских отделений) неоднократно заявляли о принятии всех необходимых мер для борьбы с вирусом.

Недавно в # обратился проживающий на территории поселка Бина города Баку Эльнур Ахадов. По его словам, 26 мая 2020 года он почувствовал легкое недомогание. «Потом у меня повысилась температура, пропал аппетит. Я пытался сбить температуру, принимал различные лекарства. Однако это не помогало. Заподозрив неладное, я обратился в одну из частных клиник и сдал тест на коронавирус. Результаты теста оказались негативными», — сообщил Эльнур Ахадов. По словам Ахадова, в скором времени температура поднялась у его родителей, и у них тоже пропал аппетит. «Я обратился в службу Скорой помощи. Прибывшие по вызову врачи взяли у нас тесты на коронавирус. Только у отца результаты теста оказались положительными. Так как в Баку все больницы были переполнены, отца разместили в Джалилабадскую больницу. Мы с мамой остались дома.

Но наше состояние продолжало ухудшаться. Мы чувствовали себя все хуже и хуже. Державшаяся весь день температура к вечеру достигала 38 градусов. К утру она начинала спадать, но днем снова поднималась. Мы обратились к местному участковому врачу. Участковый̆ врач по телефону посоветовала принять лечение на дому и сделать себе инъекцию антибиотика. На мои возражения, что мы еле передвигаемся и не в состоянии делать все эти процедуры дома, врач заявила, что у них пока нет должных указаний по лечению пациентов на дому . «У вашего отца результаты теста на коронавирус оказались положительными. И у нас нет таких указаний, чтобы приходить в дома больных. Кроме того, нас не обеспечили защитными комбинезонами от коронавируса», — заявила она. Я вновь обратился в службу Скорой помощи. Но врачи Скорой сказали, что единственное, что они могут сделать это укол анальгина с димедролом. Тогда я был вынужден обратиться в госпиталь таможенников. В госпитале мне сделали компьютерную томографию лёгких. За это мне пришлось заплатить 100 манатов.

Только после этого было подтверждено, что у меня коронавирус. Я обратился на Горячую линию TƏBİB и сообщил о результатах томографии.

Представители TƏBİB направили меня и мою маму в Центр клинической медицины. В центре маме сделали рентген, который обнаружил наличие у нее коронавируса. После этого нас поместили в Астаринскую районную больницу. Благодаря врачам Астаринской больницы после 16 дней лечения наше состояние значительно улучшилось, и было принято решение о нашей выписке из больницы и дальнейшем двухнедельном домашнем карантине. Вылечился и мой папа. Сейчас мы всей семьей находимся дома на карантине», — рассказал # Эльнур Ахадов.

Врачи поселковой поликлиники в Бина, с которыми мы связались, не согласились с высказываниями Эльнура Ахадова.

«Четыре дня назад (!) наши участковые врачи получили защитные комбинезоны от коронавируса», — заявили «Зеркалу» работники поликлиники.

Напомним, что распространение коронавируса в Азербайджане началось четыре месяца назад с марта 2020 года, а защитную одежду врачи поликлиники получили четыре дня назад.

Как сообщил # Эльнур Ахадов, результаты тестов, проведенных частной медицинской компанией и работниками Службы Скорой помощи, отличались. Мы решили выяснить, есть ли различие между тестами на коронавирус? И почему результаты тестов, проведенных представителями Министерства здравоохранения и частными медицинскими компаниями, оказались разными?

Для получения ответа мы обратились в Главное управление здравоохранения города Баку (звонить в пресс службу минздрава, которая на звонки не отвечает, не было смысла). Как объяснили нам сотрудники Главного управления здравоохранения: «Частные компании берут только тест на кровь. А мы также берем мазок из горла пациента».

Оказывается, вся проблема от неправильного забора биоматериала у тестируемых.

P.S. Согласно сообщению Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), только 1 июля в Азербайджане проведено 6 682 теста на коронавирус. Будем надеяться, что биоматериал для этих тестов был взят правильно…