Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Американская компания Tesla отзывает с китайского рынка 36,126 тыс. электромобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Причина в проблемах с картами памяти eMMC, установленными в данных машинах. Есть риск, что они могут износиться, тогда возможны сбои в работе сенсорного экрана, камер заднего вида, оборудования для обогрева и световых сигналов поворота.

Уточняется, что будет отозвано 20,428 тыс. седанов Model S, произведенных с 18 сентября 2013 года по 20 февраля 2018 года, и 15,698 внедорожников Model X, выпущенных с 12 марта 2016 года по 16 февраля 2018 года.

Автопроизводитель пообещал устранить риски на отозванных автомобилях.(Газета.Ru)