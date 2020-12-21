Террор против Азербайджана: в чем никогда не признается Эммануэль Макрон?

Многие армяне из сирийского Алеппо, которые отправились в Карабах для участия в войне, погибли в боестолкновениях. Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, тела около 30 армян, уничтоженных в Карабахе, были доставлены самолетом из Еревана на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в Латакии. Согласно информации, тела убитых в Карабахе армян были переданы близким к режиму Асада ополченцам.

Армянские боевики в последние недели были похоронены в кварталах Сулеймания и Азизия. Также сообщается, что наемники, состоящие из сирийских армян и ассирийцев, получали ежемесячную зарплату в размере 1500 долларов США за участие в Карабахской войне, а также им была обещана возможность стать гражданином Армении в будущем. Режим Асада взял на себя выплату компенсаций семьям убитых в Карабахе наемников. Свыше 30 семей получили компенсацию в размере 200 тысяч сирийских фунтов.

Эта информация вовсе не является сенсационной, но она в очередной раз доказывает справедливость и обоснованность заявлений официального Баку на сей счет. При этом, данная информация снова выставляет в дурном свете всех лидеров различных государств мира, что необоснованно и бездоказательно обвиняли Азербайджан в использовании мифических боевиков из самых разных стран мира в ходе нынешней Отечественной войны.

Собственно, президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз открыто об этом говорил. К примеру, в ходе состоявшейся в конце ноября встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе Ереван привлекал наемных военнослужащих из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран», заявил глава нашего государства.

Он тогда подчеркнул, что у нашей стороны есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Теперь подтверждается, что среди боевиков, участвовавших в войне против Азербайджана, были и сирийцы. Что также не является большой сенсацией. Ведь, ранее «Московский комсомолец» отмечал, что на армянской стороне в боевых действиях принимали участие отряды добровольцев из числа представителей армянской диаспоры по всему миру. Известно, подчеркивала российская газета, об участии в конфликте армян из Сирии, Ливана, Ирака, Франции и из России. И это была не единственная информация такого рода.

Уместно вспомнить о том, что турецкая газета Bursa Hakimiyet со ссылкой на источники в сфере безопасности Турции писала о том, что действующий в составе террористических группировок PKK/YPG армянский батальон вернулся из Карабаха в Сирию. Указывалось, что не смирившиеся с сокрушительным поражением в Карабахе, армянские террористы планируют атаки на гражданские цели в Турции, Азербайджане и России.

А еще, указывалось на то, что армянский батальон был сформирован террористическими организациями PKK/PYD в апреле 2019 года из этнических армян, проживающих на севере Сирии. Он носит имя Нубара Озаняна — террориста, который воевал в рядах террористической организации YPG и был ликвидирован турецкими силами безопасности в 2017 году. Бригада, носящая его имя, проходила тренировки в лагерях YPG. Впоследствии она принимала участие в боях против турецкой армии, проводившей спецоперацию на севере Сирии. «В результате успешных операций турецкой армии боевики армянского батальона лишились возможности свободного передвижения и сейчас пытаются сохранить свое присутствие в регионе. Однако они не смогут избежать своей горькой судьбы», — цитирует газета свои источники в сфере безопасности Турции.

Сообщалось также, что боевики армянского батальона чувствуют себя в безопасности лишь на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада, потому что имеют хорошие отношения с сирийскими чиновниками. Да, того самого режима Асада, который взял на себя выплату компенсаций семьям убитых в Карабахе наемников. Впрочем, и это еще не все.

Напомню публикацию в турецкой газете Sabah, указывающую на то, что информацию о том, что международные террористы принимали участие в боях на стороне Армении против Азербайджана, подтвердила и одна из руководительниц женской структуры ПKK/YPG YJA Star Лайика Гюльтекин. «Говорят, что от ПКК ничего не осталось, что нас стало мало. Но это не так. Мы до Карабаха добрались и помогали армянам. И в любое время, когда пожелает армянский народ, мы, естественно, придем и займем место в его рядах», — заявила тогда террористка в интервью СМИ, близким к ПKK/YPG.

Отметим, что Лайика Гюльтекин находится в «красном» списке самых разыскиваемых Турцией террористов ПКК. За ее поимку назначена награда в размере 10 миллионов турецких лир.

Такие вот дела. Особо подчеркну, что боевики были переброшены на оккупированные тогда РА территории Азербайджана в Карабахе еще летом, то есть до начала Отечественной войны. Что в очередной раз доказывает, кто именно был ее поджигателем. Но об этом, конечно же, никогда не вспомнят президент Франции Макрон и иные политики из самых разных стран мира, что приучены только критиковать Азербайджан, а не озвучивать правду, даже в случаях, когда она чудовищно очевидна.