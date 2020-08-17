Telegram запускает функцию видеозвонков

Мессенджер Telegram запускает функцию видеозвонков, сообщили представители компании на своём сайте.

В честь седьмого дня рождения мы запускаем долгожданное нововведение – первую версию быстрых и безопасных видеозвонков, — сказано в заявлении.

Также отмечается, что в 2013 году в этот день, 16 августа, команда разработчиков запустила «небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями». Представители компании рассказали, что в годовщину запуска мессенджера запускается альфа-версия видеозвонков в приложениях для Android и iOS.

Между голосовым звонком и видеозвонком можно будет переключаться, не прерывая разговор, а также переписываться в мессенджере, свернув видео в маленькое окно в угол экрана. (kp.ru)