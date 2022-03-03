«Укрзализныця» предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Перед «Укрзализныцей» была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора — 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат российской армии. Сейчас вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки», — говорится в сообщении.

Также «Укрзализныця» разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел военнослужащих российской армии.

Украинские солдаты, которые погибли, эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Как сообщал УНИАН, за неделю в боях в Украине погибли 9 тысяч российских военных.

Также среди потерь оккупантов 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских систем, 42 единицы реактивных систем залпового огня, 11 средств противовоздушной обороны и другая техника.