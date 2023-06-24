По территории Липецкой области на данный момент продвигается техника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — пояснил представитель властей.

Он также отметил, что сейчас ситуация находится под контролем и заявил об отсутствии сбоев в работе критической инфраструктуры. Он напомнил о том, что жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом виде транспорта.