Тегеран предостерег США от провокаций в отношении иранских танкеров

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии предостерег США от провокаций в адрес иранских танкеров, поставляющих топливо Венесуэле, заявив, что у Тегерана есть различные варианты ответа на угрозы.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам. В МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, ему поступила просьба передать послание Тегерана на этот счет Вашингтону.
«Отправка танкеров с бензином осуществлялась по запросу правительства Венесуэлы. Пока еще рано говорить об ответе, но у нас все опции на столе. Надеюсь, им удастся избежать ошибки», — приводит телерадиокомпания IRIB слова Рабии.
Кроме того, агентство сообщило, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ «тонны золота».