Иран опровергает информацию о присутствии его сил в Крыму. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, передает ТАСС.

«Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму. Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне в Украине», — сказал Канани. Он также снова отверг обвинения в отправке беспилотников в Россию для их использования в боевых действиях на Украине.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана. По его информации, иранские военные якобы помогали российским запускать дроны из Крыма.