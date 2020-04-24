Тегеран обосновал запуск ракеты

Ни одна международная резолюция не запрещает Тегерану выводить военные спутники на орбиту.
Как передает ТАСС, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана.
«Ни одна резолюция не мешает Ирану запускать спутники в космос, обращение США к резолюции 2231 (СБ ООН) неуместно», — говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Ранее стало известно, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник «Нур» («Свет»). Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник»/«Гонец») в среду утром.
Соединенные Штаты призвали Совет безопасности ООН проверить запуск Ираном военного спутника на предмет соответствия международным соглашениям.