Боевики движения «Талибан» заявили, что взяли под контроль президентский дворец в афганской столице Кабуле.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее СМИ сообщали, что талибы «мирно» вошли в город, а также во дворец, где проходили переговоры о передаче власти. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения «Талибан» на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.