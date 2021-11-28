Представители движения «Талибан» провели в Катаре двухдневные переговоры с делегацией дипломатов Евросоюза.

Об этом сообщил в воскресенье назначенный талибами пресс-секретарь министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter.

«Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки провела двухдневный обширный диалог со специальным представителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном и сопровождавшей его делегацией. Стороны обменялись мнениями о гуманитарной ситуации [в Афганистане], а также о положении дел в таких сферах, как здравоохранение и безопасность», — указал представитель талибов.

Как отмечается, делегация «Талибана» призвала европейских дипломатов «отделять политические соображения от гуманитарных и подчеркнула, что важно двигаться вперед посредством сотрудничества, а не давления», пообещав при этом обеспечить безопасность в регионе.

В свою очередь представители Евросоюза «выразили готовность продолжать оказывать помощь афганскому народу и проинформировали о том, что работающая в Кабуле гуманитарная миссия ЕС продолжит свою работу».

По окончании консультаций представителей «Талибана» и Евросоюза состоялся диалог в трехстороннем формате с участием делегации внешнеполитического ведомства Катара.

В субботу талибы провели в Дохе встречу с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также посетили посольство Афганистана в эмирате. На понедельник в катарской столице запланированы консультации со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом. (ТАСС)