Представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид опроверг сведения о тайной встрече в Кабуле лидера политического крыла талибов Абдул Гани Барадара с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом.

«У меня нет информации о том, что такая встреча имела место», — приводит во вторник афганский телеканал 1TV слова Муджахида, выступавшего на пресс-конференции в столице.

Ранее данные о встрече, которая якобы состоялась в понедельник, распространила газета The Washington Post. По ее сведениям, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. (ТАСС)