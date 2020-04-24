TƏBİB обратился к родителям связи с вакцинацией

Ранние прививки защищают детей от очень серьезных и смертельных заболеваний таких, как дифтерия, паралич, столбняк и др.

Об этом говорится в обращении Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) к родителям на «Неделе иммунизации».

«Если ваши дети не болеют этими заболеваниями, значит на помощь приходят вакцины, названия которых вы не знаете. Однако если иммунная система ребенка слабая, невидимые болезни могут повторно проявиться у детей», — отмечается в обращении.

Напомним, что согласно подписанному министром здравоохранения Октаем Ширалиевым приказу, с 20 по 26 апреля во всех городах и районах республики пройдет «Неделя иммунизации».