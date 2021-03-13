TƏBİB об ужесточении карантинного режима

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) прокомментировало распространяемые в последние дни в социальных сетях, в некоторых органах печати, среди отдельных лиц в обществе утверждения о том, что в преддверии праздника TƏBIB ужесточит карантинный режим.

В ведомстве заявили, что принятие какого-либо решения об определении карантинного режима не является вопросом, однозначно относящимся к компетенции TƏBIB.

Было отмечено, что меры по сдерживанию или смягчению коронавируса не принимаются Объединением.

«Как член оперативного штаба при Кабинете министров, TƏBIB дает только рекомендации относительно лечения и обследования. Наряду со всем этим, отметим, что в Азербайджане, как и во всем мире, правила карантина применяются для защиты здоровья людей. Даже несмотря на то, что во многих странах началась вакцинация, применение карантинных правил по-прежнему считается необходимым в борьбе с пандемией. TƏBIB выполняет решения оперативного штаба при Кабинете министров по борьбе с пандемией и организует свою деятельность в соответствии с его решениями», — сообщили в TƏBIB.