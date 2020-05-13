TƏBİB: Для посещения салонов красоты и парикмахерских необходимо заранее записываться

Для защиты от коронавируса, прежде чем отправляться в салоны красоты и парикмахерские необходимо заранее записаться.

С такой рекомендацией выступило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в среду Trend.

«Необходимо обязательно надевать маску и правильно ее использовать, не снимать ее в салоне по мере возможности. В салоне руки необходимо помыть с мылом или использовать раствор на спиртовой основе. Необходимо соблюдать дистанцию с другими клиентами минимум в 3-4 шага. Нельзя прикасаться к поверхностям, газетам, журналам и другим предметам, но если такое случилось, помыть руки с мылом или обработать их спиртовым раствором. Нельзя ничего просить пить или кушать, следует обращать внимание на чистоту полотенец и стерильность применяемых инструментов. Если предметы уже были использованы, то персонал необходимо предупредить об этом. Также необходимо отметить тех личностей, которые обслуживали вас, что позволит легче установить контакты в случае, если ваш тест или тест кого-то из обслуживающего персонала на COVID-19 выйдет положительным. По возможности, расплачивайтесь кредитной или банковской картой», — порекомендовали в TƏBİB.