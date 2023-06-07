Переговоры между Азербайджаном и Армений очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе.

Как передает #, об этом президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт заявила на международном мероприятии на тему «Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство» в Шуше.

По ее словам, согласие и интеграция — два важных пункта сегодняшней повестки.

С.Эллиот также отметила активную работу правительства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

«Даже в США такие сложные перемены происходят не так быстро. С 2020 года Азербайджан завершил много инфраструктурных проектов, и это необходимо для восстановления экономики и возвращения сюда людей»,- сказала она.