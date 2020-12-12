Свыше 80 человек задержаны на акции протеста в Париже

Полиция задержала 81 человек на протестной акции, которая проходит в Париже.

«На настоящий момент, 15.50 (18.50 по бакинскому времени — ред.), произведено 81 задержание», – написали представители полиции на официальной странице в Twitter.

Как сообщает корреспондент «Известий», на центральные улицы Парижа продолжают прибывать и участники протеста, и полицейские.

Ранее сообщалось о 20 задержанных в ходе акции протеста.

Участники митингов в Париже уже четвертую неделю подряд протестуют против положения закона «О глобальной безопасности», который вводит крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто выкладывает фото и личную информацию сотрудников полиции в интернет.

В прошлые выходные в столкновениях с манифестантами пострадали 70 полицейских.