Свыше 80 человек задержаны на акции протеста в Париже

Полиция задержала 81 человек на протестной акции, которая проходит в Париже.

«На настоящий момент, 15.50 (18.50 по бакинскому времени — ред.), произведено 81 задержание», – написали представители полиции на официальной странице в Twitter.

Как сообщает корреспондент «Известий», на центральные улицы Парижа продолжают прибывать и участники протеста, и полицейские.

Ранее сообщалось о 20 задержанных в ходе акции протеста.

Участники митингов в Париже уже четвертую неделю подряд протестуют против положения закона «О глобальной безопасности», который вводит крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто выкладывает фото и личную информацию сотрудников полиции в интернет.

В прошлые выходные в столкновениях с манифестантами пострадали 70 полицейских.

| 2020-12-12T22:33:06+04:00 12 декабря 2020, 22:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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