Ограничения на экспорт казахстанской пшеницы – на самой горячей повестке. Соседняя республика ввела нетарифные препоны вывозу зерновых вслед за Россией. Обе страны – ключевые экспортеры урожаев хлеба в Азербайджан.

После того, как Россия ввела ограничения, мы увеличили долю Казахстана в импорте до 54%, понизив долю России до 46%. Но сейчас и Казахстан ввел ограничения, комментирует в беседе с # ситуацию с импортом экономист Эльданиз Амиров. По мнению экономиста, ситуация на мировом рынке зерновых непростая, однако создавать ажиотаж и панику не стоит:

«В первую очередь потому, что Азербайджан увеличил запасы зерна по сравнению с прошлым годом. А во-вторых, мировое производство зерновых – это не только Россия и Казахстан. На первом месте Китай с показателем 135 млн тонн, на втором — Индия с 99 млн тонн. Россия в этом рейтинге занимает третье место, за ней следуют США, Канада, Франция и другие страны. Братская Турция – на одиннадцатом месте».

Ограничения на поставки зерновых в России и Казахстане обусловлены тем, что в условиях неопределенности обе мировые житницы наращивают свои внутренние резервы, говорит Амиров, но свято место пусто не бывает:

«На этом рынке всегда найдутся производители, готовые заполнить образовавшийся вакуум. Например, Индия уже заявила о намерении заполнить закрома импортеров пшеницы, обратившись по этому поводу к 30-ти странам. Азербайджан в их числе. Эта южноазиатская страна сообщила, что готова воспользоваться сложившейся обстановкой, увеличив производство с 99 млн до 112 миллионов тонн. Словом, замена всегда найдется и беспокоиться не о чем».

Впрочем, перезагрузка зернового импорта не обойдется без определенных сложностей, поясняет Амиров:

«Дальние расстояния сопряжены с ростом логистических затрат. В довесок прочему экспортеры могут увеличить экспортные пошлины из-за возросшего спроса. А поскольку все это отражается на конечной стоимости товара, рост цен будет неизбежен. Так что, дело не в поставках пшеницы, но в деньгах, а продавцы всегда найдутся».

По мнению аналитика, оптимальное решение проблемы с подорожанием находится в плоскости расширения механизмов субсидирования. «А это вполне решаемо для страны, располагающей, согласно последним данным, 52,7 миллиардами долларов валютных резервов», — считает он.

С этим согласен эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. По его словам, Азербайджан – не бедная страна и в сложившейся непростой ситуации может обеспечить себя хлебом. Кроме того, говорит эксперт, республика располагает 2 млн гектаров пригодных для сева земель, и, если вести здесь комплексную отраслевую работу, вполне возможно добиться повышения качества и количества производимой пшеницы: «Подорожание – не лучшая для нас перспектива, поскольку хлеба у нас на душу населения потребляется больше, если сравнивать с соседними странами. И это следствие невысокого материального положения. Хлеб незаменимый продукт в рационе населения».

Ситуация с экспортом складывается нелегкая. Россия ввела ограничения на поставки своих урожаев и за ней последовал Казахстан: «Казахстан закупал дешевую российскую пшеницу и продавал свою дорого. С прекращением российского импорта экспортные возможности Казахстана уже не те. И потом, последнее время там наблюдается сокращение производства пшеницы. Если еще 7 – 8 лет назад собирали порядка 26 млн тонн зерновых, сейчас урожаи понизились на 10 млн тонн. Таким образом, республика уже не располагает прежними возможностями для поставок этого злака за рубеж».

Следовательно, поясняет Магеррамов, Азербайджан не может экспортировать пшеницу из Казахстана в нужных количествах:

«В год мы можем импортировать до 200 тыс. казахстанской пшеницы, и этого нам не хватит, учитывая, что ежегодный импорт составляет 1 млн 500 тыс тонн. Азербайджанский рынок привязан к импорту российской пшеницы. В этом году производство в России значительно сократится. А в следующем, если текущая ситуация продолжится, особенно запреты на ввоз посевного материала, собранные там урожаи будут в основном рассчитаны на внутренний спрос. Россия не сможет экспортировать на прежнем уровне».

По мнению эксперта, нам следует развивать собственное производство пшеницы – повышать количество и качество урожаев, ведь для этого имеются все возможности. Нужно лишь наладить грамотное управление.