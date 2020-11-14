Своя «Кремниевая долина»: в Карабахе предлагают создать высокотехнологичный кластер

Освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации создает большие возможности для их развития. Сейчас рассматриваются разные предложения и проекты, связанные с их возрождением. В их числе проведение стартапов, создание Международного центра трансплантации, предприятий по производству в Карабахе беспилотных летательных аппаратов совместно Азербайджаном, Турцией и Израилем. Предлагается также создать современные экономические зоны и даже построить малую Кремниевую долину. Об этом сказал СМИ председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса АР Захид Орудж.

Напомним, что Кремниевая долина находится в США и представляет собой агломерацию с высокой плотностью высокотехнологичных компаний, занимающихся разработкой и производством компьютеров и их составляющих, программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п. Высокотехнологичные кластеры есть и в других странах, в частности Silicon Wadi в Израиле и Бангалор в Индии.

Возможно ли в обозримом будущем создать подобный технологический центр на освобожденных землях нашей страны?

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает, что сейчас стоит говорить о более реальных перспективах и процессах на данных территориях. Он подчеркнул, что, безусловно, все мы хотели бы, чтобы у нас появился крупный центр развития инноваций и технологий. Но надо понимать, что в первую очередь необходимо наладить в стране соответствующий инвестиционный процесс, который был бы направлен на опережающий устойчивый рост экономики. Сегодня Азербайджан во внешней торговле очень сильно зависим от экспорта сырья. На внутреннем потребительском рынке по самым элементарным группам потребительских товаров импорт зашкаливает.

Конечно, как подчеркивает эксперт, нужно инвестировать в высокотехнологичные сферы, задуматься над созданием инновационных центров. Однако на сегодняшний день в одиночку Азербайджану построить на какой-то части своей территории что-то вроде Кремниевой долины будет крайне сложно. Это возможно, если в регионе будет интеграция, расширенные рынки сбыта, устранены таможенные барьеры и т.д.

«Скажем, построим мы инновационный центр, будем производить продукцию, но куда ее реализовывать? Если ограничиться только нашей страной, то 10 миллионов населения – это очень маленький сегмент рынка для того, чтобы строить такие объекты», – сказал Мамедов.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в свое время в Ханкенди было предприятие, занимающееся микроэлектроникой. В Советском Союзе такие вопросы курировало министерство среднего машиностроения. Что касается развития высоких технологий в Азербайджане в целом и на освобожденных территориях в частности, то, по словам эксперта, с этим могут быть сложности. Придется строить азотно-кислородные станции и другую необходимую инфраструктуру. Одна из причин невозможности строительства аналога Кремниевой долины – отсутствие необходимых кадров и что некому их обучать.

«Сама идея, безусловно, хорошая, но для того, чтобы воплотить мечту о ее строительстве в реальность, нужно будет минимум лет 50. Вообще, сейчас о развитии высоких технологий думать преждевременно, пока нужно ставить перед собой такие задачи, как развитие на освобожденных территориях сельского хозяйства и легкой промышленности. Можно и нужно развивать там фармакологию, косметологию. Все эти отрасли способны принести хорошую прибыль и производство не будет сопряжено со сложностями», – считает он.

По мнению Агаева, к развитию освобожденных земель нужно привлекать иностранных инвесторов, прежде всего японцев, которые принесут с собой новые технологии. Но нужно создать для этого соответствующие условия.

«Можно много что создать, однако должны быть портфельные инвестиции. Стоит, – говорит эксперт, – сделать Карабах офшорной зоной. Но сначала нужно подождать, чтобы туда вернулись наши граждане, так как без них невозможно осуществление там ни одного проекта».