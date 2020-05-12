Свои и чужие

Когда-то давным-давно общество людей управлялось родоплеменными отношениями. Что это значит? Отдельный род, племя, выживало сообща и противостояло другому роду-племени. Русичи, к примеру, боролись против половцев и печенегов. Турки против русских, персов. В более широком контексте: христиане против мусульман. Et cetera. Казалось, с развитием цивилизации, этот формат отношений должен был устареть. Тем более в условиях, когда мир, благодаря глобализации становится более открытым. Но, к большому удивлению, он не только не устарел, но и засверкал новыми гранями. Такой анахронизм, как клан, род, в наше время процветает не только в итальянской Cosa nostra, но и вполне привычном для нас обществе стран СНГ. И мы не одни такие. С полным основанием можно говорить о кланах в Сирии, Северной Корее. Свои, только свои, нельзя доверять чужим. Чужие обязательно предадут, ограбят, и не исключено, отправят куда подальше. Воспользовавшись карантином, смотрю сериал «Борджиа» 2011 года, совместного производства Канады, Венгрии, Ирландии. Сериал не соответствует в полной мере исторической версии событий. Тем не менее, атмосфера и ключевые события той эпохи довольны достоверны. В главной роли папы Александра VI (время правления 1492- 1503), Джереми Айронс, британский харизматичный актер, создавший сложный многогранный, неоднозначный образ. Однако служение семье, возвышение семьи — одна из главных задач понтифика. Психология клана у этой семьи, также, как у других влиятельных итальянских кланов той эпохи, Сфорца, Медичи, к примеру, кристаллизуется в чистом виде на протяжении развития событий. Свой, значит будет служить семье. И совсем не важно, что личность не просто изменяется, а ломается стержень человека. Он превращается в инструмент, годный лишь для одной цели: возвышение клана, а затем сохранение высшей власти. Любыми средствами. Подкуп, убийства, разврат. Невозможно не увидеть трагедию этих семей. Достигнув вершины власти, богатства, они попадают в пустыню, где полно людей, но нет никого, кроме своих, на ком может остановиться взор, и, кому можно сказать правду, иногда совершенно безумную, невообразимо страшную правду.

В наше время общество, в частности общество, где клановая система продолжает активно работать, не сильно отличается от средневекового. Конечно, некоторые приемы, характерные для более ранней цивилизации, не используются. Отравления ядами, откровенные безнаказанные убийства, костры инквизиции. Необходимо соблюсти декорум. Но суть от этого не меняется.

Еще одна особенность клановой системы. Она предполагает многократное ее копирование на всех уровнях. Сверху донизу. То есть, если главный клан захватывает верховную власть, то дальше, там, где не хватает своих, назначают управляющих на более низких уровнях по принципу личной преданности. Именно по этой причине, телохранители, шоферы, горничные, чья личная преданность не оставляет сомнений, оказываются на серьезных постах, зачастую не имея никакой компетенции в данной области. А те, в свою очередь, заполняют вверенное им ведомство своим кланом. Большая удача, если среди множества родных и близких начальства обнаруживается компетентный человек. А может такого и не быть. И тогда, имеем то, что имеем. Разруху во многих областях, а часто войну, как в Сирии, нищету как в Южной Корее.

Почему такое происходит? По той причине, что принцип меритократии, то есть когда ценят ум, знания и принципы (если у человека есть достоинство, он не будет коррупционером) не работает в клановой системе. Вполне объяснимо такое положение дел. Если управляющий ничего не понимает в своей отрасли, то ему будет крайне неприятно видеть «выскочку», «всезнайку», который волей-неволей станет живым укором, позволит себе критиковать принятые руководителем решения, да и вообще, будет мозолить глаза. Грамотный, знающий себе цену специалист, поведет себя именно таким образом, видя безумные предложения босса. И, к тому же, под его пристальным взглядом, сложнее «вознаграждать себя за непосильный труд» разными неформальными способами. Вот и получается, что бюджетные организации, функционирующие в разных отраслях, и монополизированный кланами бизнес, полностью укомплектованы своими. Работают от силы несколько человек, в качестве бессловесных рабов. Они – чужие. Их взяли с условием, что они будут тише воды, ниже травы. То есть свое мнение оставят при себе, если хотят получать хоть какую-то зарплату, чтобы не умереть с голоду. Что интересно, в случае провала, аварии, либо еще какого-нибудь форс мажора, именно эти люди становятся мальчиками для битья. Их назначают главными виновниками произошедшего. Как правило, это пожилые люди, у которых нет другого выбора. В строительном бизнесе, в качестве наемных рабочих работают совершенные рабы. Не имеющие контрактов, страховки, а иногда и документов. Их отбирает начальство, боясь, что рабочие убегут, не вынеся «отеческой заботы».

Будет ли молодой, хороший специалист, получивший неплохое образование за пределами родины, терпеть такое положение вещей? Не будет. Он уедет туда, где применяют принцип меритократии. Где его квалифицированная работа будет оценена по достоинству. Понятно, что на родине останутся молодые специалисты, вписанные в клановую систему. Им постараются найти подходящий пост. И пообещают карьерный рост и все мыслимые и немыслимые бонусы. Чезаре Борджиа, сын понтифика, в 18 лет стал кардиналом. Туркменбаши назначил своего сына губернатором Ахалской области в 37 лет. Сделаем поправку на времена. Мальчики и девочки дольше остаются детьми. А что от них потребуют взамен? От мальчиков и девочек из клана? То же, что требовал папа римский Александр VI – служить семье, клану. Неважно, что для этого понадобится делать. Главное, чтобы процветал клан.

Отмечу новый тренд в клановости. Некоторые отпрыски, вкусив воздух свободы, обучаясь за пределами родины, не спешат вернуться домой, даже с учетом неслыханных привилегий. У них есть средства, позволяющие им безбедно жить в старинном замке, или в современном особняке (кому как нравится) в какой-нибудь западной стране вдали от своих ненасытных патриархов. В качестве лакеев, берут местных работников. Иногда предпочитают свою прислугу. И конечно не отказывают себе ни в чем, тратя богатства, собранные их кланом. О скандалах, с ними связанных, мы периодически слышим и видим на страницах прессы. Одно из последних шоу в Британии связано с семьей, кланом Назарбаева.

Какое развитие может получить государство, выбравшее принцип клановости, а не меритократии? Вопрос риторический. Даже наличие большого потенциала в виде природных ресурсов, географически выгодного положения, не является гарантией процветания государства. Там, где есть строгое деление на «своих» и «чужих», общество будет проигрывать в целом. В итоге пострадают и «свои».