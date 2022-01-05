В футбольном чемпионате Азербайджана пора зимних каникул. А это значит, что самое время клубам, преследующим серьёзные цели, подумать об укреплении состава, новых трансферах. Безусловно, сейчас все взоры любителей этого вида спорта нацелены на «Карабах»: агдамцы впервые в истории страны смогли преодолеть групповой барьер еврокубков, и теперь их ждут два матча 1/16 финала Лиги Конференций.

Но в Азербайджане есть и огромная армия фанатов другого нашего именитого клуба – «Нефтчи». Очень долгое время именно между болельщиками этих двух клубов шла серьёзнейшая полемика, иногда перерастающая даже в обоюдные оскорбления: какая команда имеет право именоваться «флагманом» отечественного футбола? И в бытность СССР, и в первые годы независимости никому и в голову не приходило оспаривать этот титул у «Нефтчи». Но времена менялись, а «Карабах» всё увереннее укреплялся в лидерах азербайджанского футбола. И вот, все точки над «i» расставил президент Ильхам Алиев. Принимая коллектив «скакунов» по случаю преодоления группового этапа Лиги Конференций, глава государства заявил, что именно «Карабах» является флагманом отечественного футбола. А что же «Нефтчи»? Сможет ли именитый клуб вернуть потерянную былую славу? И вообще, делается ли что-либо для этого?

К сожалению, «чёрно-белые» в последнее время больше огорчают, нежели радуют. Один тот факт, что на зимние каникулы бакинцы ушли, отставая от лидера первенства «Карабаха» аж на целых 11 очков, говорит о многом. Разве что самые непоколебимые оптимисты всё ещё питают надежду на чудо и на чемпионский спринт своих любимчиков. Однако большинство уже на финише второго круга чемпионата понимали: нивелировать эту разницу в очках нынешнему «Нефтчи» не по зубам.

Что ж, ход событий доказывает сей реалистичный пессимизм. Ведь многие надеялись, что в зимние каникулы «чёрно-белые» совершат ряд сногсшибательных трансферов и усилят состав, а в феврале мы увидим совсем иной, боеспособный коллектив. И даже если бакинцы не смогут догнать и перегнать агдамцев, то хотя бы дадут бой «скакунам». Но этого не произошло. Судя по всему, «Нефтчи» решил продолжить политику крайне неудачных трансферов, начатую ещё летом. Ведь с какой помпой на старте сезона в коллектив влились Румен Баск, Харрамиш Суарес, Сезар Меза Колли, Хуго Басто, Рамон Мачадо, Тьяго Безерра. А что увидели мы на поле? Пожалуй, лишь Рамон Мачадо в определённой степени оправдал ожидания. А все остальные — полный провал. А точнее – деньги, выброшенные на ветер. Но урок не пошёл впрок.

Вот, что нам говорит имя Азера Салахлы, которого боссы «нефтяников» привлекли в состав на днях? Это посредственный футболист, ничем особенно не отличившийся в рядах предыдущего клуба — «Кешля». Неужели «чёрно-белые» с ним решили штурмовать футбольный олимп?

«Нефтчи» привлёк в свои ряды и Эдди Исрафилова (полное имя Сильвестр Эдди Паскуаль Исрафилов). Полузащитник, родившийся в Испании, принадлежал клубу второго испанского дивизиона «Луго», и практически не попадал в основной состав. Сможет ли не имеющий игровой практики «испанец» помочь бакинцам? Может и да, но это вовсе не тот игрок, с которым можно мечтать о чемпионстве и возвращении в элиту азербайджанского футбола.

Словом, бездарная селекционная политика бывшего флагмана продолжается. Хотя за те же деньги можно было бы приобрести вполне респектабельных футболистов и стать достойным соперником «Карабаху». Ведь есть в Азербайджане клубы, бюджет которых намного меньше, чем у «чёрно-белых», и которые достаточно успешны. Взять хотя бы ту же «Габалу», которая смогла закончить первую половину первенства на втором месте, опережая «Нефтчи» на 4 очка. Благодаря настойчивым поискам и удачным новым вливаниям в состав, единственный представитель провинции в Премьер-лиге демонстрирует добротный по азербайджанским меркам футбол – вполне подходящий пример для «нефтяников». Впрочем, предостаточно и других примеров. Но всего этого мало: нужно ещё желание исправить изгаженное дело и признать свои грубые ошибки. К сожалению, пока всего этого в действиях руководства (речь вовсе не о главном тренере, от него мало что зависит в сложившейся ситуации) «Нефтчи» не видно. А это значит, что деградация бывшего флагмана продолжится. До каких пор? Трудно сказать. Но скорее всего для этого нужны кардинальные изменения, вплоть до смены всего руководящего состава любимого всеми клуба.