Внеочередной саммит тюркских государств открыл новую страницу в развитии организации. Особенно это касается двух пунктов: создания инвестиционного фонда и создания механизма гражданской обороны. На самом это деле эти два пункта являются заделом для перспективного расширения и превращения организации в нечто подобное ЕС с военным крылом. Правда, пока речь идет о всего лишь гражданской обороне, но это пока…

Итоги украинской войны могут быть самыми неожиданными. На сегодня очевидно лишь одно – Россия и ее геополитический проект ослабевает, более того, ни на что влиять не будет. Однако для президента Турции в преддверии выборов данный саммит играет несколько другую роль.

По словам автора телеграмм-канала «Нерусский» Рината Мухаметова, этот саммит ОТГ внеочередной, но какой-то чрезвычайной политической повестки нет. Его тема — ликвидация последствий «катастрофы века», как называют землетрясения 6 февраля в Турции.

«В форуме я вижу 3 месседжа.

Первый — символический. Наглядно показать солидарность тюркского мира с пострадавшим народом Турции, в т.ч. накануне решающих выборов 14 марта. Стихия в Турции — боль всех братских стран. Члены ОТГ активно помогли, но, главное, гарантируют и дальнейшую поддержку, обсуждается общая система реагирования на такие бедствия.

Второй — регионально-политический. «Турецкая Республика Северного Кипра впервые участвует в саммите как наблюдатель, хотя ее независимость не признает никто, кроме Анкары.

Третий – геостратегический. Выборы 14 марта знаменуют окончание президентского срока Эрдогана. Время итогов. Президент Турции показывает, что общетюркский вектор сейчас для него ключевой. Это одно из его важнейших геостратегических достижений и задел на будущее как фундаментальный курс для Анкары при любых раскладах. Тут завязываются крупные инфраструктурные экономические проекты. Они даже в основе — фирменный турецкий стиль, когда нельзя понять, что первее, политика или экономика, или это вообще одно и то же. Так что, сверить часы никогда не лишне», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что тут речь не просто про общетюркскую интеграцию, это неосельджукский вектор.

«Он пришел на смену неосманизму, который был более проевропейским, ориентированным на Большое Средиземноморье. Турция — не только тюркская страна, но часть ближневосточного, восточноевропейского и югоевропейского пространства, югоевразийская держава. Она дает выход Центральной Азии, Южному Кавказу, всему общетюркскому проекту в огромный внешний мир. Неосельджукизм — это заявка на будущий региональный центр в меняющемся после вторжения России в Украину международном раскладе», — резюмировал он.