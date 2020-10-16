Суточный прирост COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тысяч. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает Французское агентство общественного здравоохранения.

По данным агентства, за последние 24 часа во Франции диагностировали 30 тыс. 621 новых заражений COVID-19, что более, чем на 8 тыс. больше вчерашнего показателя (22 тыс. 591).

Кроме того, зафиксировали еще 88 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Накануне скончались 104 человека.

Таким образом общее число заражений в стране достигло отметки в 809 тыс. 684, зафиксировано 33 тыс. 125 случаев смерти людей с коронавирусом.

За последние семь дней во Франции госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных, из них 1750 помещены в отделения интенсивной терапии.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 местного времени будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину. За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Также, по словам Макрона, следует избегать встреч более шести человек за столом в семейном кругу. Исключениями являются семьи, которые состоят более чем из шести человек.