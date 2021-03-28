Судьи украли у Роналду гол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

На 93-й минуте Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. На повторах видно, что он уже пересек линию, но нидерландские судьи во главе с Данни Маккели этого не заметили. Для надежности Митрович блокировал добивание по полупустым воротам. Возмущенный судейским решением Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

«Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится.

Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация.

Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия! 🇵🇹❤️💪🏽», – написал Роналду в инстаграме.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.