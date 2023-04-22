Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля. Об этом в субботу сообщил международный аэропорт Хартума.

«Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 30 апреля. Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аэропорта в Facebook.