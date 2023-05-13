Судан продлил в субботу запрет на полеты в воздушном пространстве страны для всех самолетов за исключением бортов, доставляющих в страну гуманитарную помощь. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, авиационные власти страны «продлили запрет на полеты в страну до конца мая нынешнего года». Указано, что исключения сделаны только для самолетов, направляющихся в Судан с грузами гуманитарной помощи населению.

Ранее кабинет министров Судана определил пункты, в которые будет непосредственно доставляться гуманитарная помощь от международного сообщества. Это морской порт и аэропорт города Порт-Судан, международный аэропорт столицы страны и аэропорт Вади-Саидна, расположенный к северу от Хартума. Кроме того, суданское правительство решило рассматривать город Вад-Медани, расположенный примерно в 200 км на юго-восток от столицы страны, Хартума, в качестве «основного пункта по приему международной гуманитарной помощи». В последние недели Вад-Медани стал местом, в котором скапливаются суданцы, вынужденно покинувшие свои дома после начала в середине апреля вооруженного конфликта между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ).

11 мая верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк привел данные, согласно которым в результате вооруженного конфликта более 154 тыс. человек покинули Судан и около 700 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами.