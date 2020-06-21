Суд в Ереване отказался арестовывать Гагика Царукяна

Суд общей юрисдикции в Ереване на заседании отказался избрать арест в качестве меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

В беседе с журналистами адвокат Гагика Царукяна Ерем Саркисян заявил, что сторона защиты все равно может обжаловать решение суда — из-за формулировок в постановлении.

«Мы рады, что суд нашел в себе силы оказаться выше политических процессов. Мы только что ознакомились с решением суда», — добавил Саркисян.

Он обратил внимание, что дело направляется судьям не автоматически, по принципу случайности, а председатели судов пытаются выбирать удобных для власти судей. Тем не менее, добавил он, судья Роберт Папоян смог отказаться от этой системы.

Отметим, Царукян временно остается на свободе, но дело против него не закрыто. О новой мере пресечния адвокат пока говорить не стал.(ru.armeniasputnik.am)