Рассмотрено представление следственного органа в связи с избранием меры пресечения ареста в отношении брата покойного экс-депутата Рафаэля Джабраилова-Эльшана Джабраилова.

На процессе в Наримановском районном суде представление не было удовлетворено. Суд пришел к выводу, что представление следственного органа необоснованно. Эльшан Джабраилов освобожден из зала суда.

Отметим, что 11 апреля по жалобе граждан Эльшан Джабраилов был задержан сотрудниками Наримановского районного управления полиции (РУП) в качестве подозреваемого.

В жалобе граждане отметили, что купленные ими квартиры были проданы Джабраиловым и другим лицам.

В следственном управлении Наримановского районного управления полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).