Суд над Вугаром Сафарли отложен

В Бакинском апелляционном суде отложен судебный процесс по апелляционной жалобе об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего руководителя Фонда государственной поддержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугара Сафарли.

Процесс, который должен был состояться сегодня под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы, назначен на 26 января.

Отметим, что некоторое время назад В.Сафарли обратился в суд в связи с изменением избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Бинагадинский районный суд не удовлетворил его обращение.

| 2021-01-25T13:47:14+04:00 25 января 2021, 15:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss