Суд над Вугаром Сафарли отложен

В Бакинском апелляционном суде отложен судебный процесс по апелляционной жалобе об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего руководителя Фонда государственной поддержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугара Сафарли.

Процесс, который должен был состояться сегодня под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы, назначен на 26 января.

Отметим, что некоторое время назад В.Сафарли обратился в суд в связи с изменением избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Бинагадинский районный суд не удовлетворил его обращение.