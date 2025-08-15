В результате стрельбы возле мечети в шведском Эребру погиб один мужчина. Об этом говорится в заявлении полиции.

Еще один мужчина в возрасте от 20 до 30 лет получил серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, преступление связано с деятельностью преступных группировок.

ЧП произошло днем 15 августа. Стрелявший покинул место происшествия. Полиция ищет преступника. Ведется расследование по факту убийства, покушения на убийство и совершения тяжкого преступления с применением оружия.