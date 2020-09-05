Страны СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН

Государства-участники СНГ обсудили в ходе межмидовских консультаций по вопросам повестки дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН координацию позиций и повестку дня в области устойчивого развития.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении МИД России.

Межмидовские консультации состоялись в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

«Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — сообщили в МИД РФ.

Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере, позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами-участниками СНГ на площадке ООН, добавили в ведомстве.