Вооруженные силы Польши проведут совместные учения с союзниками по Североатлантическому альянсу в районе Вислинской (Балтийской) косы с 27 по 31 марта на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Сообщается, что в учениях примут участие 16-я Поморская механизированная дивизия армии Польши, инженерные войска, войск теробороны и боевая группа сил НАТО. При этом в них будут задействованы 2500 военнослужащих, а также 500 единиц техники. В ходе учений будет отрабатываться форсирование Балтийской косы. (gazeta.ru)