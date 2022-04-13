США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся в скором времени. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА «Новости».

«Немедленно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Помимо этого, Кирби подчеркнул, что в ближайшее время некоторые другие страны НАТО объявят об отправке танков на Украину. При этом представитель американского оборонного ведомства не стал конкретизировать, о каких именно странах идет речь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. По его словам, Вашингтон выделит дополнительно $800 млн «в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности».