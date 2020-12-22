Сторонники Трампа проведут его «вторую инаугурацию»

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планируют провести для него альтернативную «онлайн инаугурацию». Об этом свидетельствует созданная в Facebook страница.

Там сообщается, что мероприятие пройдет 20 января, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.

В описании события указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью более 325 тыс. человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили свыше 62 тыс. человек.(Газета.Ru)